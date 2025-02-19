شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين يكرم معلمة أصيبت ببتر أصبعها أثناء مراقبة امتحانات الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، المعلمة عزة محمد عبد الرحمن، بمدرسة الشهيد أحمد حمدى الرسمية للغات بالقاهرة، تقديرًا لتفانيها فى أداء واجبها، وذلك بعد تعرضها لإصابة بتر اصبعها أثناء مراقبتها لامتحانات الشهادة الإعدادية التيرم الأول، بعد تصديها لمحاولة غش من قبل طالب أثناء امتحان الدراسات الإجتماعية، وأثناء خروج الطالب قام بغلق الباب على اصبع المعلمة مما أدى إلى بتر اصبعها، وواصلت أداء رسالتها فى المراقبة على الامتحانات رغم الحادث المؤسف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب.



وأكد "الزناتي" خلال التكريم أن النقابة تقف بجانب معلميها وتقدر جهودهم وتضحياتهم من أجل العملية التعليمية، مشددًا على أن النقابة تساند كل معلم ومعلمة يؤدى رسالته بإخلاص رغم التحديات.



وأعربت المعلمة عزة محمد عبد الرحمن عن امتنانها لهذا التكريم، مؤكدة أنها ستواصل أداء رسالتها التعليمية رغم التحديات، وأن هذا التقدير يعكس اهتمام النقابة بحقوق ودعم المعلمين فى جميع الأوقات.