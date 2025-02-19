شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 169 مليون جنيه استثمارات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية، بتسليم المدفن الصحى والواقع بالظهير الصحراوى لمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وذلك ضمن خطة وزارتى البيئة والتنمية المحلية لتطوير منظومة النظافة، وإنشاء عدد من المدافن الصحية للتخلص الآمن من القمامة والمخلفات، وذلك من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، وذلك بحضور ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وأحمد عاطف رئيس وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المدفن الصحى يقع على مساحة حوالى 10 أفدنة ويشمل الموقع على خلية الدفن الصحى، مبنى إدارى ميزان بسكول، غرفة للمولدات، خزان وقود يومى، بئر مياه، وخلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح محاطة بسور من الخرسانة المسلحة، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل، مشيرة إلى أن المدفن الصحى سيقوم باستقبال المخلفات المتولدة عن مركز ومدينة الضبعة والقرى السياحية بالساحل الشمالى الواقعة فى نطاق مدينة الضبعة.

وقد ثمنت وزيرة البيئة جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة فى محافظة مطروح وباقى محافظات الجمهورية، مؤكدة أن المشوار الذى بدأ فى بناء المنظومة وتنفيذها مستمر وبنجاح ليس فقط فى استكمال البنية التحتية وتوفير فرص عمل، ولكن أيضًا فى الجزء الأهم وهو إشراك القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل تلك المنظومة.

وأضافت وزيرة البيئة، أن ذلك يأتى ضمن رؤية وزارة البيئة فى تبادل مرافق البنية التحتية بين المحافظات والمدن والقرى السياحية الواقعة على أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدة على أثره الإيجابى فى التغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة ويساهم فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ويضمن إعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.

ومن جانبها قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن تكلفة المدفن الصحى الآمن بمدينة الضبعة بلغت تكلفته 60 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات على أرض محافظة مطروح، كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم الإنتهاء من تسليم المدفن الصحى الأمن بمدينة مرسى مطروح والذى بلغت تكلفته 35 مليون جنيه حيث تم انشاءه على مساحة 10 أفدنة، بالاضافة إلى تسليم المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة مرسى مطروح بالمحافظة بتكلفة 9 ملايين جنيه، مشيرة إلى أنه جارى إنشاء مدفن صحى ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدينة سيدى برانى بتكلفة 65 مليون جنيه.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة مطروح بلغت حوالى 169 مليون جنيه، لافتة إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.