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رئيس الوزراء: مصر تضع الإطار العام لإعادة إعمار غزة و3 سنوات كافية للإنجاز

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رئيس الوزراء: مصر تضع الإطار العام لإعادة إعمار غزة و3 سنوات كافية للإنجاز

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 19 فبراير 2025 03:44 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،  أن مصر تضع الإطار العام لإعادة إعمار غزة والرؤية من الناحية الفنية أن إعادة الإعمار للقطاع تصل لـ 3 سنوات.


وأوضح إنه التقي العديد من زعماء القارة الأفريقية خلال زيارته لإثيوبيا، وكان هناك ثناء شديد على شركات البناء المصرية.

وتابع فى مؤتمر صحفى ، أنه التقي الرئيس محمود عباس أبو مازن الذى قدم الشكر للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف الدعم للشعب الفلسطيني.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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