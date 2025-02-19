شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر تضع الإطار العام لإعادة إعمار غزة و3 سنوات كافية للإنجاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالأربعاء، 19 فبراير 2025 03:44 م
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر تضع الإطار العام لإعادة إعمار غزة والرؤية من الناحية الفنية أن إعادة الإعمار للقطاع تصل لـ 3 سنوات.
وأوضح إنه التقي العديد من زعماء القارة الأفريقية خلال زيارته لإثيوبيا، وكان هناك ثناء شديد على شركات البناء المصرية.
وتابع فى مؤتمر صحفى ، أنه التقي الرئيس محمود عباس أبو مازن الذى قدم الشكر للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف الدعم للشعب الفلسطيني.
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