شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر تضع الإطار العام لإعادة إعمار غزة و3 سنوات كافية للإنجاز والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر تضع الإطار العام لإعادة إعمار غزة والرؤية من الناحية الفنية أن إعادة الإعمار للقطاع تصل لـ 3 سنوات.



وأوضح إنه التقي العديد من زعماء القارة الأفريقية خلال زيارته لإثيوبيا، وكان هناك ثناء شديد على شركات البناء المصرية.

وتابع فى مؤتمر صحفى ، أنه التقي الرئيس محمود عباس أبو مازن الذى قدم الشكر للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف الدعم للشعب الفلسطيني.