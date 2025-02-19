الرئيس السيسي: نشكر إسبانيا على موقفها التاريخى من قضية فلسطين (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزازه بالعلاقات التاريخية مع إسبانيا على المستويين الحكومي والشعبي، معربا عن تطلعه للعمل المشترك لتنفيذ كافة محاور الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا، خاصة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في ظل الفرص والإمكانات التي توفرها البلدين.



الرئيس السيسي نشكر إسبانيا على موقفها التاريخي والداعم للقضية الفلسطينية

وأضاف الرئيس السيسي في كلمة خلال مأدبة غداء أقامها ملك إسبانيا فيليب السادس، إننا نتطلع لاستقبال ملك وملكة إسبانيا في زيارة رسمية إلى مصر في أقرب فرصة، ونرحب بتشريفهما بحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والمقرر في يوليو 2025.

وتوجه الرئيس السيسي بكل الشكر والعرفان للجانب الإسباني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصوله إلى مملكة إسبانيا في زيارته الثانية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: تأتي زيارتي اليوم وفي وقت يشهد فيه مسار علاقتنا الثنائية تطورًا كبيرًا، موضحا أنه قد أكدت لقاءات اليوم مع ملك إسبانيا ورئيس الحكومة وجود التزام ورغبة مشتركة في تعزيز وتعميق كافة جوانب العلاقات الثنائية وهو ما انعكس في التوقيع اليوم على الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأضاف قائلا: لا يفوتني الإشارة إلى الأزمات والتحديات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ويهمني في هذا الصدد أن أشيد وأشكركم على الموقف الأسباني المشرف، والتاريخي الدعم للقضية الفلسطينية، ونؤكد التزام مصر بمواصلة العمل مع مملكة اسبانيا الصديقة من أجل إيجاد حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد الرئيس السيسي على تطلع مصر لمواصلة قيام إسبانيا بالمطالبة بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع لمواجهة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، فضلا عن ضرورة البدء بشكل فوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهالي القطاع، وكذا ضرورة وقف الممارسات العدوانية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.