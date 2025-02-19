شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء لـ"الخليج 365": المرحلة الأولى من الربط الكهربائى بين مصر والسعودية تنتهى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إننا تناقشنا على تنفيذ الربط الكهربائى بين مصر والسعودية على الأرض، ونحن نستهدف فى شهر يوليو أن تكون أول مرحلة من الربط انتهت، والتي تشمل 1500 ميجا، مؤكدا على أن حجم الربط بالكامل 3 جيجا أى 3000 ميجا، وهذا يعد حجم هندسى شديد التعقيد، وفى جزء منه يسير أسفل البحر تحديدا فى خليج العقبة.



الزميلة هند مختار

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، ردا على سؤال الزميلة هند مختار مدير تحرير الخليج 365 ومسئول ملف مجلس الوزراء، والذى جاء مضمونه "خلال لقائك مع وزير الطاقة السعودى تم التطرق لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية.. ازاى هذا المشروع الهام هيجى تضافرا مع جهود الدولة استعدادا للصيف المقبل والجهود التى تقوم بها الحكومة بشكل خاص لمنع تكرار ما حدث الصيف الماضى؟"، أن هناك جهد فنى ضخم جدا يتم تدشينه، ثم بعد ذلك بعدة أشهر بسيطة سنستكمل الـ 3 جيجا.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن هذا الربط يساعد فى شهور الصيف، وهذا يحقق استفادة مشتركة بين البلدين، مؤكدا على أن ساعات الذروة لدينا فى مصر تختلف تماما عن ساعات الذروة فى المملكة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن ساعات الذروة دائما ما نتخيل أنها فى الصباح ولكن فى مصر تحديا ساعات الذروة تكون فى الليل بالصيف، ولكن فى المملكة العربية السعودية ساعات الذروة لديهم بالعكس، لذلك المملكة سوف تعتمد علينا فى الصباح، ومصر ستعتمد على المملكة فى ساعات الليل فى عملية تبادل القدرات الكهربائية والمساعدة فى اتزان وثبات الشبكة.