شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء كرواتيا من مكتبة الإسكندرية: دعوات التهجير القسرى غير مقبولة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء، أندريه بلينكوفيتش؛ رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مصر، وقام رئيس الوزراء بجولة تفقدية في مكتبة الإسكندرية، تعرف فيها على أهم مقتنيات المكتبة ومشروعاتها، ثم ألقى محاضرة بعنوان "البحر الأبيض المتوسط: تراثنا المشترك، ومستقبلنا المشترك".

وفي كلمته، قال " أندريه بلينكوفيتش" إنه من دواعي فخره الوقوف اليوم في مكتبة الإسكندرية التي تحمل إرث واحدة من أكبر مراكز المعرفة في التاريخ، وتظل بعد إحيائها عام 2002 منارة لتبادل المعرفة والثقافة ودليل على أن الحضارات لا تزدهر بالقوة فقط بل أيضًا الحكمة والحوار والسعي وراء المعرفة.

وأكد أن كرواتيا ترحب بوقف إطلاق النار في غزة، وتطالب باستكمال المفاوضات لتنفيذ الاتفاق، مشددًا على أن أي دعوة للتهجير القسري غير مقبولة، وتتنافي مع القانون الدولي.

وقال في الختام، إن البحر الأبيض المتوسط ليس مجرد بحر بل مكان لتفاعل الثقافات والأديان والتاريخ، واليوم نواجه تحديات ملحة، فتغير المناخ يهدد سواحلنا، والهجرة تختبر تضامننا، وعدم اليقين العالمي يختبر وحدتنا وقيادتنا، لذا يجب أن نستثمر في التعليم والبحث والتنمية المستدامة وتعزيز الروابط بين الشعوب.



رئيس وزراء كرواتيا فى مكتبة الإسكندرية



رئيس وزراء كرواتيا







