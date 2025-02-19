شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يدعو ملك وملكة إسبانيا لحضور افتتاح المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلعه لاستقبال ملك وملكة إسبانيا للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل.

وجدد الرئيس السيسي، الشكر لمملكة إسبانيا على موقفها التاريخي والداعم للقضية الفلسطينية، معربا عن اعتزاز مصر بعلاقتها التاريخية مع إسبانيا.

وشدد الرئيس السيسي خلال استقباله بالقصر الملكى فى إسبانيا، على موقف مصر الساعي لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهالي القطاع.