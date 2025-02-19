شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: ندرس تبكير زيادات "تكافل وكرامة" ضمن حزمة الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي من المقرر عرضها على رئيس الجمهورية ، يتم دراسة إمكانية تبكير بعض الزيادات فى مشروع تكافل وكرامة.

وأضاف فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية لمنطقة وسط البلد، تم تكليف مكتب استشاري لوضع رؤية كاملة لتطوير منطقة وسط البلد ، ومنها المباني والمنشآت التى تم إخلاؤها بوسط البلد.

وتابع أن هناك متابعة على مدار اليوم للسلع والأسواق ، موضحا أن هناك 120 معرض أهلا رمضان بالمحافظات و220 سوق لليوم الواحد.



وتابع أن رئيس وزراء كرواتيا أكد ترحيب بلاده بالعمالة المصرية المدربة ، موضحا أن شركة إيني أكدت أن هناك تطور كبير فى قطاع الطاقة فى مصر .



وأوضح أن مؤتمر ومعرض "إيجبس" يشهد تطوراً ملموساً خلال السنوات الماضية حتى أصبح منصة أكثر شمولاً لحلول الطاقة، وتم التوقيع لاتفاق لوضع خطة تنفيذيه لكفاءة استخدام الطاقة بين وزارتى البترول فى مصر والسعودية.



وقال أن كلمة وزير الطاقة السعودي، تؤكد على الإخوة والروابط الوثيقة بين مصر والسعودية



وأوضح أن مصر تضع الإطار العام لإعادة إعمار غزة والرؤية من الناحية الفنية أن إعادة الإعمار للقطاع تصل لـ 3 سنوات.



وأوضح إنه التقي العديد من زعماء القارة الأفريقية خلال زيارته لإثيوبيا، وكان هناك ثناء شديد على شركات البناء المصرية.

وتابع فى مؤتمر صحفى ، أنه التقي الرئيس محمود عباس أبو مازن الذى قدم الشكر للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف الدعم للشعب الفلسطيني.