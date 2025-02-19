شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. تغيرات فى حالة الجو ودرجات الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس 20 فبراير 2025، طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية ، مائل للدفء على جنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح بين 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 أمتار .

ومتوقع أيضا فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحرى ووسط سيناء ، وفرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.