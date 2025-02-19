شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تكليف مكتب استشارى لوضع رؤية كاملة لتطوير منطقة وسط البلد والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية لمنطقة وسط البلد تم تكليف مكتب استشارى لوضع رؤية كاملة لتطوير منطقة وسط البلد، ومنها المبانى والمنشات التى تم إخلاؤها بوسط البلد.



وأوضح أن هناك متابعة على مدار اليوم للسلع والأسواق، موضحا أن هناك 120 معرض أهلا رمضان بالمحافظات و220 سوق لليوم الواحد.



وتابع أن رئيس وزراء كرواتيا أكد ترحيب بلاده بالعمالة المصرية المدربة، موضحا أن شركة إينى أكدت أن هناك تطور كبير فى قطاع الطاقة فى مصر.



وأوضح أن مؤتمر ومعرض "إيجبس" يشهد تطورًا ملموسًا خلال السنوات الماضية حتى أصبح منصة أكثر شمولًا لحلول الطاقة، وتم التوقيع لاتفاق لوضع خطة تنفيذيه لكفاءة استخدام الطاقة بين وزارتى البترول فى مصر والسعودية.



وقال إن كلمة وزير الطاقة السعودى، تؤكد على الإخوة والروابط الوثيقة بين مصر والسعودية



وأوضح أن مصر تضع الإطار العام لإعادة إعمار غزة والرؤية من الناحية الفنية أن إعادة الإعمار للقطاع تصل لـ 3 سنوات.



وأضاف أنه التقى العديد من زعماء القارة الأفريقية خلال زيارته لإثيوبيا، وكان هناك ثناء شديد على شركات البناء المصرية.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أنه التقى الرئيس محمود عباس أبو مازن الذى قدم الشكر للشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى على موقف الدعم للشعب الفلسطيني.