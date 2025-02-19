شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: زيارتى لإثيوبيا تضمنت لقاءات ثنائية مع عدد من زعماء القارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالأربعاء، 19 فبراير 2025 03:43 م
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، انه التقي العديد من زعماء القارة الأفريقية خلال زيارته لإثيوبيا، وكان هناك ثناء شديد على شركات البناء المصرية.
وتابع فى مؤتمر صحفى ، أنه التقي الرئيس محمود عباس أبو مازن الذى قدم الشكر للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف الدعم للشعب الفلسطيني.
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