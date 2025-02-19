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رئيس الوزراء: زيارتى لإثيوبيا تضمنت لقاءات ثنائية مع عدد من زعماء القارة الأفريقية

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رئيس الوزراء: زيارتى لإثيوبيا تضمنت لقاءات ثنائية مع عدد من زعماء القارة الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 19 فبراير 2025 03:43 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،  انه التقي العديد من زعماء القارة الأفريقية خلال زيارته لإثيوبيا، وكان هناك ثناء شديد على شركات البناء المصرية.

وتابع فى مؤتمر صحفى ، أنه التقي الرئيس محمود عباس أبو مازن الذى قدم الشكر للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف الدعم للشعب الفلسطيني.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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