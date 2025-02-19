شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: زيارتى لإثيوبيا تضمنت لقاءات ثنائية مع عدد من زعماء القارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، انه التقي العديد من زعماء القارة الأفريقية خلال زيارته لإثيوبيا، وكان هناك ثناء شديد على شركات البناء المصرية.

وتابع فى مؤتمر صحفى ، أنه التقي الرئيس محمود عباس أبو مازن الذى قدم الشكر للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف الدعم للشعب الفلسطيني.