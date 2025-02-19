شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: أبو مازن قدم الشكر للشعب المصرى والرئيس السيسى على دعم الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه التقي العديد من زعماء القارة الأفريقية خلال زيارته لإثيوبيا، وكان هناك ثناء شديد على شركات البناء المصرية.

وتابع فى مؤتمر صحفى ، أنه التقي الرئيس محمود عباس أبو مازن الذى قدم الشكر للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف الدعم للشعب الفلسطيني