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مدبولى: أبو مازن قدم الشكر للشعب المصرى والرئيس السيسى على دعم الفلسطينيين

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مدبولى: أبو مازن قدم الشكر للشعب المصرى والرئيس السيسى على دعم الفلسطينيين

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 19 فبراير 2025 03:53 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه التقي العديد من زعماء القارة الأفريقية خلال زيارته لإثيوبيا، وكان هناك ثناء شديد على شركات البناء المصرية.

وتابع فى مؤتمر صحفى ، أنه التقي الرئيس محمود عباس أبو مازن الذى قدم الشكر للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف الدعم للشعب الفلسطيني

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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