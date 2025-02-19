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"ر قـ م - 7" أحدث لوحة سيارة مطروحة بالمزاد بسعر يتخطى نصف مليون جنيه

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"ر قـ م - 7" أحدث لوحة سيارة مطروحة بالمزاد بسعر يتخطى نصف مليون جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد عبد الهادى

الأربعاء، 19 فبراير 2025 03:25 م

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية الآن عن مزايدة على لوحة سيارة مميزة، سعرها وصل 560 ألف جنيه، تحمل نمر ( ر ق م - 7) ويزايد عليها حتى الآن 3 أشخاص.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- الضغط على "كون لوحتك الآن". 

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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