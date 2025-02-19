أخبار مصر

وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بالسعودية بمرتبات تصل إلى 12 ألف ريال شهريا

0 نشر
0 تبليغ

  • وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بالسعودية بمرتبات تصل إلى 12 ألف ريال شهريا 1/2
  • وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بالسعودية بمرتبات تصل إلى 12 ألف ريال شهريا 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بالسعودية بمرتبات تصل إلى 12 ألف ريال شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء عن توفير 4 فرص عمل لكوادر مصرية للعمل في شركة بالمملكة العربية .

وقال الوزير إن هذه الفرص توفرها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ، واوضح أن هذه الفرص الجديدة عبارة عن :عدد 1 مصمم جرافيك ، خبرة من 2 إلى 5 سنوات ، وخبرة في الذكاء الاصطناعي والمواد الخام ، وأن الراتب يتراوح ما بين 4000 إلى 5000 ريال سعودي كل شهر ..


وعدد 1 مدير مشتريات ، خبرة من 7 إلى 15 سنة ، وخبرة في الذكاء الاصطناعي ، والمواد الخام ، والراتب يتراوح ما بين 8000 إلى 12000 ريال سعودي شهريا ..وعدد 1 مدير مالي خبرة عملية ، من 5 إلى 15 سنة ، والراتب يتراوح بين 8000 إلى 12000 ريال سعودي كل شهر ...وعدد 1 مدير تسويق ، خبرة 10 سنوات ، والراتب من 9000 إلى 10000 ريال سعودي شهريا ..

وقالت هبه أحمد المدير العام للإدارة العامة للتشغيل ، إنه من يجد في نفسه الشروط المطلوبة عليه تقديم السيرة الذاتية والمستندات المطلوبة على البريد الالكتروني التالي : [email protected] ، خلال الفترة من اليوم الأربعاء الموافق 19-2-2025 إلى الأحد الموافق 23-2-2025 .

وقالت إن مميزات هذه الوظائف :وجود تأمين صحي واجتماعي وتوفير تذاكر الطيران ..وعلى ألا يزيد السن عن 55 سنة.

فرص عمل بالسعودية


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا