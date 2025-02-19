شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بالسعودية بمرتبات تصل إلى 12 ألف ريال شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء عن توفير 4 فرص عمل لكوادر مصرية للعمل في شركة بالمملكة العربية السعودية.

وقال الوزير إن هذه الفرص توفرها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ، واوضح أن هذه الفرص الجديدة عبارة عن :عدد 1 مصمم جرافيك ، خبرة من 2 إلى 5 سنوات ، وخبرة في الذكاء الاصطناعي والمواد الخام ، وأن الراتب يتراوح ما بين 4000 إلى 5000 ريال سعودي كل شهر ..



وعدد 1 مدير مشتريات ، خبرة من 7 إلى 15 سنة ، وخبرة في الذكاء الاصطناعي ، والمواد الخام ، والراتب يتراوح ما بين 8000 إلى 12000 ريال سعودي شهريا ..وعدد 1 مدير مالي خبرة عملية ، من 5 إلى 15 سنة ، والراتب يتراوح بين 8000 إلى 12000 ريال سعودي كل شهر ...وعدد 1 مدير تسويق ، خبرة 10 سنوات ، والراتب من 9000 إلى 10000 ريال سعودي شهريا ..

وقالت هبه أحمد المدير العام للإدارة العامة للتشغيل ، إنه من يجد في نفسه الشروط المطلوبة عليه تقديم السيرة الذاتية والمستندات المطلوبة على البريد الالكتروني التالي : [email protected] ، خلال الفترة من اليوم الأربعاء الموافق 19-2-2025 إلى الأحد الموافق 23-2-2025 .

وقالت إن مميزات هذه الوظائف :وجود تأمين صحي واجتماعي وتوفير تذاكر الطيران ..وعلى ألا يزيد السن عن 55 سنة.

فرص عمل بالسعودية



