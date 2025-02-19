شكرا لقرائتكم خبر عن ملك إسبانيا: مصر دولة محورية فى القارة الأفريقية وشريك استراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد ملك إسبانيا فيليب السادس، بالدور المصرى الكبير فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن القاهرة دولة محورية بالقارة الأفريقية وشريك استراتيجي.

وقال ملك إسبانيا خلال استقباله الرئيس السيسي بالقصر الملكي في مدريد: "نحن على أعتاب فصل جديد من التعاون بين بلدينا، فمصر وإسبانيا عملتا على توطيد السلام في المنطقة".

وأثني ملك إسبانيا بالدور المحورى لمصر في وقف إطلاق النار في غزة، مجددا رفض بلاده التهجير القسري للفلسطينيين، وهو نفس موقف مصر.