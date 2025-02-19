شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يستعرض جهود الرقابة فى ضبط الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك" تقريرا عن جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع، فضلا عن تلقي شكاوي المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها خلال النصف الأول من فبراير الجاري، وذلك في الفترة من 1- 15 فبراير ، حيث نستعرض أبرزها بالإنفوجراف في التقرير التالى..

أولاً: أنشطة رئيس الجهاز:

1- تزامنًا مع بدء التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي)، رئيس جهاز حماية المستهلك يوجه بالمتابعة الميدانية ورصد أي ممارسات سلبية أو عروض وهمية خادعة بالأسواق.. والعقوبة تصل لمليوني جنيه.

وجه رئيس الجهاز، كافة الإدارات المعنية ومأموري الضبط القضائي بالجهاز وكافة الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية ورصد أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة ومنها الإعلانات المُضللة والعروض الترويجية الخادعة والتي تؤدي لتضليل المستهلكين في تأثيرهم علي قرارات الشراء، كما وجه إدارة الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي، بمتابعة كافة العروض الترويجية عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي ورصد الممارسات الضارة بالمستهلكين لا سيما العروض الترويجية الخادعة مع إنفاذ القانون حيال المخالفين.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، علي أن الجهاز يُتابع عن كثب قرار معالي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن بدء التصفية الموسمية الأولي ( الأوكازيون الشتوي ) فضلًا عن متابعة لكافة العروض الترويجية والتخفيضات سواء في المحال التجارية أو عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي وذلك للتأكد من جدية العروض وعدم تضليل أو خداع المستهلكين، مُشددا علي عدم التهاون وإنفاذ القانون حيال المخالفين .

ثمن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، قرارا المجلس الأعلى للإعلام برئاسة المهندس / خالد عبد العزيز ، والمُزمع تطبيقه مطلع شهر مارس المُقبل، متوجها بعظيم الشكر والامتنان للمجلس الأعلي للإعلام وأعضائه، لاتخاذ هذه الخطوة المهمة والتي تُحقق مزيدًا من الانضباط في مجال الإعلانات والمسابقات ، لاسيما وماشهدناه خلال الفترة الماضية من عدم إلتزام بعض المُعلنين بالضوابط القانونية خلال الإعلان عن المنتجات الطبية والتجميلية، والمسابقات التجارية.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي حرص الجهاز بالتنسيق مع المجلس الأعلي للإعلام علي وضع الضوابط القانونية للإعلانات التجارية وكذلك المسابقات بمختلف وسائل الإعلام، ومنع أي ممارسات سلبية خادعة لعدم تضليل المُستهلكين، وما ينتج عن هذه المنتجات والإعلانات في بعض الأحيان من إضرار بصحة وسلامة المواطنين.

و تلقي مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، عدد 18152 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من فبراير الجاري ، عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها ، وتم إزالة أسباب النصيب الأكبر من الشكاوي وفقاً لطبيعة كل شكوي ، كما تلقي في ذات الفترة عدد 65 بلاغ وشكوي عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة،وعلي الفورتم إحالة هذه الشكاوي للإدارات المعنية، والتي بدورها قامت علي الفور بتوجيه حملات رقابية علي المناطق الوارد منها البلاغات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وإزالة أسباب البلاغات الواردة وإبلاغ الشاكيين بما تم من إجراءات.

وحصد تطبيق "جهاز حماية المتسهلك " للهواتف الذكية، والذي تم إطلاقه مؤخرًا في ديسمبر الماضي،بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، علي النصيب الأكبر من الشكاوي الواردة للجهاز، بواقع 16351 شكوي منذ ديسمبر 2024 وحتي الآن، ليصبح هذا التطبيق من المنصات الهامة والحيوية للجهاز في التفاعل مع شكاوي وبلاغات المواطنين ومعالجتها.

- في إطار التوجيهات الصادرة من رئيس الجهاز لكافة الإدارات والأفرع بضرورة المتابعة الميدانية لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع وكذلك ضبط أية ممارسات سلبية غير من مُنضبطة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين .

أسفرت الجهود الرقابية خلال النصف الأول من فبراير الجاري، عن تنفيذ عدد 410 حملة رقابية ،والمرور علي عدد 5564 منشأة تجارية، وتحرير عدد 1397 محضر، وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين، عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، تداول سلع مجهولة المصدر، تداول سلع غذائية تحت أسماء علامات تجارية بالمخالفة للحقيقة، ومخالفات أخري متنوعة.

وفي في إطار المتابعة الميدانية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الإستراتيجية ، ومتابعة قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية الصادرة في هذا الشأن ، ومتابعة أثر الجهود التي قامت بها الدولة علي ضبط الأسواق وأسعار السلع ، لاسيما متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم، فضلاً عن منع تدول السلع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين.

رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ القليوبية يبحثان آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة، ومُتابعة توافر السلع الإستراتيجية بأسعار مُخفضة، تزامنًا مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم .

وحرص رئيس الجهاز خلال الزيارة على عقد لقاء موسع مع الغرفة التجارية بالمحافظة للإطمئنان علي مدي وفرة وإتاحة السلع بالأسواق، مع التوجيه بثبات أسعار السلع الغذائية وإتاحتها خلال الفترة القادمة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم .

وقاد رئيس جهاز حماية المستهلك و محافظ القليوبية حملات رقابية مفاجئة وموسعة للرقابة والمتا بعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء ، بشأن السبع سلع الإستراتيجية لضبط الأسواق وأسعار السلع.

وخلال الجولة، اطمئنا علي وفرة وإتاحة السلع الغذائية ووجود انخفاضات سعرية بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض )، ورصدنا وفرة وإتاحة سلعية في العديد من السلع ، كما تم رصد ثبات واستقرار في أسعار العديد من السلع الغذائية ، فضلا عن رصد العديد من الإنخفاضات ووجود عروض ترويجية بشأن أسعار الزيوت بأنواعها والأرز المُعبأ والدقيق والمكرونة.

وأسفرت جهود الجولة الميدانية والحملات الرقابية بالمحافظة، عن رصد العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المُنضبطة ومنها، عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، ممارسة السلوك الخادع والإعلان المُضلل، تداول سلع غذائية مجهولة المصدر، التلاعب في أوزان وأسعار رغيف العيش السياحي والأفرنجي، وعلي الفور وجه رئيس جهاز حماية المستهلك مأموري الضبط القضائي بالجهاز بتحرير المحاضر وإحالة االمخالفين للنيابة العامة.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أن هناك متابعة دورية ومستمرة للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم من معالي رئيس مجلس الوزراء بضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، فضلًا على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة، لاسيما فيما يتعلق بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم "زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض "