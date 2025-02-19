شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يلتقى سفير دولة أذربيجان لبحث سبل التعاون والتبادل الثقافى والان مع تفاصيل الخبر

التقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، سفير جمهورية أذريبجان الدكتور ألخان بولوخوف، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز برامج التبادل الثقافى والتجارى.

ورحب محافظ الجيزة بسفير أذريبجان والوفد المرافق له، مبديًا إعجابه بثقافة الشعب الأذريبجانى وحجم التفاهم الذى يجمع الدولتين على مختلف الأصعدة بكافة القضايا التى تهم الطرفين بالمحافل والمنظمات الدولية.

من جانبه، تقدم سفير الجمهورية الأذريبجانية بالشكر لمحافظ الجيزة على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرص الدولة الأذريبجانية على تعزيز العلاقات مع جمهورية مصر العربية ومختلف المحافظات وخاصة محافظة الجيزة لما تتمتع به من إرث حضارى وثقافى يمتد لألآف السنين.