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آخر فرصة للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة.. اعرف التفاصيل

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آخر فرصة للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأربعاء، 19 فبراير 2025 02:08 م

تغلق مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، غدا الخميس، باب استقبال التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية 2024-2025، وذلك بعد استمرار استقبال الطلبات لمدة 15 يوما منذ الإعلان عن النتيجة.

وفى النقاط التالية ضوابط التقدم بالتظلمات على النتيجة..

- يتم فتح باب تلقى التظلمات على النتيجة، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

- رسوم التظلم للمادة الواحدة 35 جنيها تسدد للمعاون المالى.

الأوراق المطلوبة للتقدم بالتظلمات على نتيجة الإعدادية

- صورة الرقم القومي

- صورة رقم الجلوس

- إيصال رسم قيمة التظلم

- سحب الطلب ثم ملء البيانات المطلوبة وتقديم كل ما سبق لعضو الكنترول لتحديد موعد الاطلاع.

ضوابط وإرشادات التظلم

- لا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولى الأمر فقط.

- ممنوع اصطحاب مدرس أثناء الإطلاع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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