شكرا لقرائتكم خبر عن آخر فرصة للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تغلق مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، غدا الخميس، باب استقبال التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية 2024-2025، وذلك بعد استمرار استقبال الطلبات لمدة 15 يوما منذ الإعلان عن النتيجة.

وفى النقاط التالية ضوابط التقدم بالتظلمات على النتيجة..

- يتم فتح باب تلقى التظلمات على النتيجة، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

- رسوم التظلم للمادة الواحدة 35 جنيها تسدد للمعاون المالى.

الأوراق المطلوبة للتقدم بالتظلمات على نتيجة الإعدادية

- صورة الرقم القومي

- صورة رقم الجلوس

- إيصال رسم قيمة التظلم

- سحب الطلب ثم ملء البيانات المطلوبة وتقديم كل ما سبق لعضو الكنترول لتحديد موعد الاطلاع.

ضوابط وإرشادات التظلم

- لا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولى الأمر فقط.

- ممنوع اصطحاب مدرس أثناء الإطلاع.