شكرا لقرائتكم خبر عن إيديكس أبوظبى.. وزير الإنتاج الحربى يلتقى وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

التقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، محمد بن مبارك فاضل المزروعى، وزير الدولة لشؤون الدفاع فى الإمارات، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض الدفاع الدولى (IDEX 2025) وتوجه الوزير "محمد صلاح" فى بداية اللقاء بالشكر لدولة الإمارات على الدعوة الكريمة للحضور والمشاركة بفعاليات المعرض ، مشيدا بما اطلع عليه من معروضات بالجناح الإماراتى والتي تعكس مدى التطور الذي وصلت إليه الصناعات العسكرية الإماراتية، ومدى مواكبتها للتطورات المتسارعة بقطاع الدفاع والأمن ، مشيراً إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص دوماً على المشاركة في معرض (IDEX) نظراً لكونه من أهم المعارض في مجال الصناعات العسكرية كما يساهم في توسيع آفاق التعاون المشترك، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والتكامل بين الجانبين في مختلف المجالات.

وبدوره أكد محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع في الإمارات أن بلاده وضعت التكنولوجيا وتعزيز الابتكار في صميم رؤيتها المستقبلية لعالم أكثر أماناً واستقراراً ، مشيرا إلى أن معرض "إيديكس" شهد تطورا كبيرا ليصبح أحد أبرز معارض الدفاع في العالم ومنصة تجمع الدول وخبراء الصناعة والقادة العسكريين للحوار وعرض أحدث التقنيات وتعزيز الشركات من أجل عالم أكثر أمنا، موضحا أن القدرة على استشراف المخاطر وتنويع شبكات الخدمات اللوجستية ودمج التقنيات المتقدمة هي العوامل التي ستضمن صمود الدول والصناعات في مواجهة التحديات.

وفى نفس السياق أشاد " المزروعى " بما إطلع عليه من منتجات عسكرية متنوعة بالجناح المصري خاصة تلك المنتجات التى تشارك وزارة الإنتاج الحربى بها فى المعرض .

وخلال اللقاء ناقش الجانبان عدد من الموضوعات التى يمكن التعاون فيها مستقبلاً ، كما قدم الوزير " محمد صلاح " الدعوة لوزير الدولة لشؤون الدفاع في الإمارات للحضور والمشاركة بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية " EDEX 2025 " والمقرر إقامته بمصر فى الأول من شهر ديسمبر القادم .

كما حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على إستعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية بشركات الإنتاج الحربي وأبرز المنتجات العسكرية التي تشارك الوزارة بها في معرض "IDEX 2025" والمقام بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 17 إلى 21 فبراير الجاري، وذلك خلال تفقده لأجنحة الدول المشاركة في اليوم الثالث من المعرض، كما تفقد الوزير "محمد صلاح" عدد من أجنحة الشركات المشاركة بمعرض الدفاع الدولي "IDEX 2025" حيث قام بزيارة أجنحة شركات "هانوا" و"هايونداي روتيم" و"KDI" الكورية، وأجنحة شركات "بولي تكنولوجي" و"سيتيك" و"نورينكو" الصينية، كما تفقد أجنحة شركات "Novosibrisk" الروسية و"يوجو امبورت" الصربية و"ST Engineering" السنغافورية و"TBS" البلغارية و"بريتا" الإيطالية و"نيو لاشوسيه" البلجيكية، داعيًا ممثلي الشركات لزيارة جناح الوزارة بالمعرض للإطلاع على منتجاتها العسكرية المختلفة وتحديد مجالات وموضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك بشكل أكثر تعمقًا، لافتًا إلى وجود تعاون سابق ومثمر مع بعض الشركات العالمية التي تم تفقد أجنحتها، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز سبل الشراكة الإستراتيجية معها وكذا فتح آفاق للتعاون مع الشركات التي لم يتم بعد تدشين شراكات تعاونية معها.

كما قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بالإطلاع على منتجات الشركات التي تم زيارة أجنحتها والمتخصصة في مختلف المجالات التصنيعية العسكرية واستمع إلى شرح ممثلي هذه الشركات حول مواصفات أبرز منتجاتها العسكرية، مشيداً بما شاهده من معروضات، موجهًا الدعوة للشركات للمشاركة في النسخة المقبلة من معرض مصر الدولـي للصناعـات الدفاعية "EDEX 2025" المقرر تنظيمه بمصر نهاية العام الجاري.

وشدد الوزير "محمد صلاح" حرص الوزارة على التعاون والإستفادة بالخبرات العالمية تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن العمل على زيادة توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وزيادة نسب المكون المحلي والقيمة المضافة في الصناعات الدفاعية المختلفة.

بدورهم رحب ممثلو الشركات التي تم زيارة أجنحتها بالوزير "محمد صلاح" والوفد المرافق له، معربين عن تطلعهم إلى فتح آفاق لعلاقات تعاون مشترك مثمر مع شركات الإنتاج الحربي خاصةً في ضوء ما تتميز به من خبرات بشرية وقدرات تصنيعية وإمكانيات تكنولوجية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى.

وفي سياق متصل التقى الوزير "محمد صلاح" بممثلي شركتيّ ""ديفينس سوليوشنز" الإماراتية و"Altinay Defence Technology" التركية داخل الجناح المصري، وحرص الوزير على تبادل النقاش مع ممثلي الشركتين بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي يمكن التعاون فيها بمجال التصنيع العسكري، مؤكدًا أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة لمصانعها وتوسيع دائرة منتجاتها ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.