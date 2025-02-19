شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات حجز تذاكر القطارات من خدمة الكول سنتر الجديدة.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت هيئة السكة الحديد خدمة جديدة لـ حجز تذاكر القطارات، وذلك عن طريق الخط الساخن، تسهيلا على الركاب، وفى النقاط التالية أهم التفاصيل.

يتصل العميل على ارقام مركز خدمة العملاء (1661) من أى تليفون محمول ورقم (09000661) من التليفون الأرضى

يطلب العميل حجز مقاعد على قطار محدد.

فى حال قبول العميل يتم إرسال طلب حجز مقعد من منظومة خدمة العملاء إلى النظام الآلى لحجز وإصدار التذاكر.

يرسل النظام آليًا رقم دفع (رقم مرجعي) برسالة SMS للعميل على هاتفه المسجل بمركز خدمة العملاء ليقوم بسداد القيمة المطلوبة عن طريق أحد تجار شركات التحصيل الالكترونى (فورى) أو عن طريق موبايل ابلكيشن سداد فوري.

عند قيام العميل بالسداد سيقوم النظام بإرسال رسالة SMS للعميل برابط للدخول على التذكرة وتحميلها على هاتفه المحمول.

يتوجه الراكب فى موعد السفر للمحطة والمرور من البوابات الالكترونية باستخدام التذكرة المحملة على هاتفه المحمول والسفر على الرحلة الخاصة به وإظهار التذكرة لمفتش القطار فى الرحلة عند الطلب.