شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الجامعات الخاصة يوافق على فصل كليتين بالجامعة المصرية الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الجامعات الخاصة المنعقد برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على الطلب المقدم من رئيس مجلس أمناء الجامعة الصينية بشأن الموافقة على فصل كلية القانون والإنسانيات لتصبح: كلية القانون، كلية الإنسانيات، وفصل كلية الإعلام والدراسات الأدبية، لتصبح كلية الإعلام، وكلية الدراسات الأدبية.

كان مجلس الجامعات الخاصة عقد اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د.عبدالوهاب عزت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات.

في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور رضا حجازي رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع مجلس الجامعات الخاصة.

وأشاد الوزير بجامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا كصرح تعليمي متميز خارج نطاق القاهرة، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا ناجحًا لتعاون القطاع الخاص في منظومة التعليم العالي، لافتًا إلى أن الجامعة تضم 6 كليات في التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى أنها بصدد إنشاء مستشفى جامعي بسعة 300 سرير؛ لخدمة منطقة السادات والمناطق المجاورة لها.