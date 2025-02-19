شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يدعو لتبنى المجتمع الدولى خطة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار تبادل الأسرى والمحتجزين ودخول المساعدات الإنسانية اللازمة لإنقاذ أهالى غزة من الأوضاع المأساوية التي يعانون منها.



أضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء إسبانيا: "اتفقنا على ضرورة السعي والدفع لإقامة دولة فلسطينية وأكدنا على أهمية دعم المجتمع الدولى وتبنيه خطة لإعمار قطاع غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التي يتمسك بها ووطنه التي لا يقبل التفريط فيه، والبدء الفوري في عملية الإغاثة والتعافى المبكر.