شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف جديدة فى الإمارات بمرتبات شهرية تصل إلى 95 ألف درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد جبران وزير العمل اليوم الأربعاء، توفير 140 فرصة عمل للكوادر المصرية من الأطباء، والممرضين من الجنسين، وذلك للعمل فى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، والتى تعتبر من كبرى المؤسسات الطبية فى ابو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الوزير، إن هذه الفرص الجديدة تأتى فى إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للمصريين بالخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالى بالخارج، وأوضح أن فرص الأطباء والممرضات هذه، وفرها مكتب التمثيل العمالى بالإمارات برئاسة المستشار منال عبدالعزيز عثمان.

الوظائف والتخصصات المطلوبة هي : - 59 من الأطباء من الجنسين في هذه التخصصات

"الرعاية الحرجة، والتخدير الطبى، والطوارئ، والجراحة، وطب الاطفال، وطب التوليد، وأمراض النساء"

- تتراوح الرواتب الشهرية ما بين 55000 إلى 95000 درهم إماراتى

- 36 وظائف طبية مساعدة في هذه التخصصات

"علاج طبيعى ، وأشعة، وأسنان، وصيدلة، وعيون، وأخصائى تغذية، وإعادة التأهيل، وعلاج النطق واللغة، والتخدير "

- وتتراوح رواتبهم الشهرية ما بين 10200 إلى 32000 درهم إماراتى

- عدد 45 من الممرضين من الجنسين

- وتترواح رواتبهم ما بين 7800 إلى 15000 درهم إماراتى، وذلك وفقا للإعداد ومتطلبات شغل الوظائف المرفقة بالبيان..

من جانبها دعت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، الكوادر التى تنطبق عليها الشروط، الى تقديم السيرة الذاتية، على الرابط التالى: [email protected]، وذلك من اليوم الأربعاء الموافق 19 فبراير 2025، ولمدة 10 أيام.

وقالت إن الراتب شامل السكن والمواصلات، وهناك تامين طبى وفقا للنظام المعمول به فى الإمارات، ومدة التعاقد 3 سنوات، وان كافة مصروفات الاستقدام الكشف الطبى، وتذكرة السفر توفرها المستشفى، وأن هناك فرص تدريب مستمرة خلال فترة التعاقد، ومكافأة نهاية الخدمة عبارة عن شهر عن أول 3 سنوات، وشهر ونصف عن باقى فترة العمل، وانه فيما يتعلق بالمؤهلات والخبرات العلمية المطلوبة لكل وظيفة وفقا للمعايير الموحدة لترخيص مزاولى المهن الصحية لدولة الإمارات العربية المتحدة.