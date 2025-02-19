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رئيس وزراء إسبانيا: زيارة الرئيس السيسي إلى بلادنا مهمة للغاية

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رئيس وزراء إسبانيا: زيارة الرئيس السيسي إلى بلادنا مهمة للغاية

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القاهرة - سامية سيد - قال بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا يسمح بتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن منتدى الأعمال المقرر انعقاد اليوم فرصة لاكتشاف مزيد من فرص الاستثمار بين البلدين.

أضاف رئيس وزراء إسبانيا خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي فى العاصمة الإسبانية مدريد، أن مصر من البلدان الرئيسية التى تتلقى التمويل من أجل التنمية ولا سيما قطاع السكك الحديدية وإدارة المياه والأمن والدفاع.

أشار سانشيز، إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا مهمة للغاية خاصة فى ظل الظروف القاسية والمعقدة التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط وتحديدا غزة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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