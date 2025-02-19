شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وإسبانيا توقعان اتفاق ترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، في إطار زيارته الرسمية إلى مملكة إسبانيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين.