شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تحقق فى غلق وحدة صحية بمركز شربين قبل انتهاء مواعيد العمل والان مع تفاصيل الخبر

تنفيذًا لتكليفات المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد حيال ما أسفر عنه المرور المفاجئ

اللواء محافظ الدقهلية، على الوحدة الصحية بقرية "كفر الترعة بمركز شربين بمحافظة الدقهلية في يوم الاثنين الماضي، من إغلاق الوحدة الصحية في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وانصراف جميع العاملين بها الساعة الثانية ظهرًا، وذلك بالمخالفة لمواعيد العمل الرسمية المقررة حتى الساعة السادسة مساءً وهو موعد انتهاء مناوبة العمل، الأمر الذي ترتب عليه توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

باشرت النيابة الإدارية بالمنصورة - القسم الرابع التحقيقات في الواقعة، حيث قررت المستشارة شيماء عبد الرازق، وبإشراف المستشار محمد السيد محمود، مدير النيابة، استدعاء مدير المتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية، ومدير المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، للاستماع إلى أقوالهم حول ملابسات الواقعة.

وجارٍ استكمال التحقيقات.