شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تعلن نسب تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة النقل نسب تنفيذ مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة الجارى تنفيذه من خلال الشركات الوطنية، حيث يعتبر الميناء أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي "السخنة / الدخيلة"، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ مشروع إنشاء محور "السخنة – الإسكندرية" اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط



الارصفة

وقالت وزارة النقل إن أولى محطات مشروع تطوير الميناء هي محطة حاويات "هاتشيسون" حيث تم الإنتهاء من أعمال البنية التحتية الخاصة بها بنسبة 100 %، وتم البدء في أعمال البنية الفوقية الخاصة بها والتي تشمل ساحة المحطة والمباني الإدارية والأسوار .



السكة الحديد داخل الميناء

وأوضحت الوزارة أن إجمالى مساحة الميناء يبلغ 25 كم2 وأن الأعمال الجاري تنفيذها تتمثل في إنشاء 5 أحواض جديدة و إنشاء أرصفة بطول 18كم بعمق 18م لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وإنشاء ساحات التداول بمسطح 8.6 كم2 ليصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2 و، ومناطق لوجيستية بمساحة 6.3 كم 2.



تطوير ميناء السخنة

وشهد ميناء السخنة إنشاء خطوط سكك حديدية (قطار كهربائي / ديزل ) بطول 30 كم وإنشاء شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم رصف خرساني 3 حارة/ اتجاه ، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلًا داخل الميناء ، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا.



حواجز الامواج



محطات جديدة بالميناء



ميناء السخنة ومخطط التطوير