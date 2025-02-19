شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: مصر على أبواب استحقاقات جديدة ونقف على مسافة واحدة من الجميع والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن مصر على أبواب انتخابات جديدة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، مؤكدا على ضرورة خروج الانتخابات بصورة مشرفة مثلما حدثت في الانتخابات الماضية تتسم بالحياد.

جاء ذلك خلال فاعليات الندوة التثقيفية التى تنظمها الهيئة الوطنية للانتخابات، بمقر الهيئة بالقاهرة، لمجموعة من الأحزاب السياسية عن دور الهيئة، تحت عنوان "شارك صوتك هيوصل" وذلك في إطار النشاط التوعوي الذي تقوم به الهيئة وفقا لأحكام الدستور والقانون.

وأضاف المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الاستحقاقات الانتخابية لابد أن تقوم لصالح المواطن وليس لمصالح الشخصية، مؤكدا على أن الهيئة تعمل لزيادة مشاركة مع الرأي العام في الحياة السياسية عبر وسائط مبتكرة تستخدم لأول مرة.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتواصل مع الجميع عبر موقعها الرسمية ونحن نقف علي مسافة واحدة من الجميع، وكلي ثقة أن الشعب وصل من الوعي أشدة ومن الوطنية أعظمها ومن الوفاء، مضيفا: كونوا خير أبناء الأرض وحفظ الله مصر القوية وشعبها العظيم من كل سواء.

ورحب المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في بداية الندوة التي بدأت بالسلام الجمهورى، جميع الحضور من رؤساء وأعضاء الأحزاب السياسية المشاركة في الندوة وذلك في إطار التوعية بإدارة الهيئة للاستحقاقات الانتخابية.

وقال المستشار حازم بدوى إن الهيئة الوطنية تعمل من أجل الشعب المصرى وبلدهم مصر، ودعم فكرة التعددية الحزبية، مشيرا إلى أن لقاء اليوم في يأتي فى اطار المفهوم الاشمل للهيئة الذي لا يقتصر علي الاستحقاقات الانتخابية بأنواعها.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن ما تم تداولها في الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مواعيد الانتخابات البرلمانية المقبلة غير صحيح ونهيب بكافة وسائل الاعلام الرجوع للهيئة للتحقق من صحة مثل هذه الاخبار.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات عقدت خلال الفترة الماضية عدة بروتوكولات تعاون مع وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة بالإضافة الى المجلس القومى لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف نشر التوعية والتثقيف بأهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية عبر الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، والذي يمثل دورا أصيلا للهيئة بحكم الدستور والقانون، وتحرص على أن تؤديه عبر مختلف القنوات بغية توصيل رسالتها في هذا الشأن لأكبر قدر ممكن من المواطنين علي اختلاف ثقافتهم و شرائحهم العمرية.

شارك في الندوة عددا من رؤساء الأحزاب السياسية من بينهم الجبهة الوطنية، مستقبل وطن، الوفد، العدل، حماة وطن، الشعب الجمهوري.



