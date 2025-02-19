شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تفتتح مساء اليوم معرض أهلا رمضان بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

تفتتح محافظة الجيزة، مساء اليوم الأربعاء، معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

ومن المقرر أن يشهد فعاليات الافتتاح، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ويقام معرض أهلًا رمضان في العمرانية على مساحة 4500م2، وذلك بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

ويوفر جميع السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، واللحوم والدواجن، والخضروات والفواكه، وياميش رمضان، بتخفيضات تصل 30%، وذلك طوال شهر رمضان.

وتستهدف المحافظة، تغطية معارض "أهلًا رمضان"، جميع النقاط ذات الكثافة السكانية المرتفعة، ومراعاة إقامتها بالقرب من الطرق الرئيسية، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وتلبية احتياجاتهم من السلع ومتطلبات شهر رمضان المبارك بأسعار تقل عن الأسواق الخارجية.