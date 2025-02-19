شكرا لقرائتكم خبر عن استمارة الثانوية العامة 2025.. المدارس توجه الطلاب بسرعة تسجيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المدارس الثانوية طلاب الصف الثالث الثانوي العام بسرعة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025، حيث أكدت على أهمية تسجيل الاستمارة خلال الوقت الحالى قبل غلق باب تسجيل البيانات، إضافة إلى تقديم أوراق دخول الاختبارات للمدارس، مشددة على أن تأخر الطالب فى تسجيل الاستمارة الإلكترونية وتسليم المدرسة الأوراق المطلوبة لما بعد الوقت المحدد لملء استمارة الثانوية العامة سوف يترتب عليه تحويل الطالب لمنازل وتسجيل الاستمارة فى الكنترول، مضيفة أن المدة المحددة لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة تنتهى غدا الخميس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على مصلحة طلبة وطالبات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، تعلن الوازرة إتاحة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطلاب المتقدمين لأداء الامتحان حتى يوم الخميس الموافق 20 فبراير الجارى، وذلك لتسجيل البيانات وطباعة استمارة التقدم الالكترونية.

ويأتي الإعلان طبقا للاجراءات المتخذة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2025/2024 والمذكورة بكتيب التعليمات والضوابط الخاصة بإجراءات التقدم لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة.

وتناشد وزارة التربية والتعليم طلاب وطالبات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالتوجه إلى المدارس لإنهاء الاجراءات المطلوبة، https://moe-register.emis.gov.eg/