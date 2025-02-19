شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ:‫ انخفاض حاد فى درجات الحرارة طوال الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن هناك منخفض حراري جديد يسيطر على الجمهورية بداية من الجمعة حيث تندفع كتلة هوائية شديدة البرودة مع كميات كبيرة من الرطوبة، وتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد، مع وجود منخفض حراري دافيء فى السودان وجنوب الصحراء والجزيرة العربية يسبب حالة من عدم الاستقرار وجذب كميات ضخمة من التيارات الهوائية شديدة البرودة من شمال أوربا .

وأوضح فهيم أن أبرز مظاهر الحالة المناخية هي منخفض قادم من أوروبا إلى مصر بواسطة إيطاليا واليونان يسبب انخفاض حاد في درجات الحرارة طوال الأسبوع القادم مع نشاط كبير للرياح الشمالية الباردة تبدأ من الجمعة وتزداد السبت لتشمل أجزاء كبيرة من الجمهورية لتتجاوز سرعات الرياح 40-55 كم / ساعة ويمثل خطر على القمح فى حال تم ريه ويربك عمليات الرش المطلوبة فى تلك الفترة لكل المحاصيل.

أضاف فهيم أن هناك إنخفاض كبير في درجات الحرارة ليعود الطقس الشتوية شديد البرودة ليلاً لتلامس الحرارة الـ 5 - 6 °م ليلاً مرة أخرى على مناطق كثيرة من الجمهورية، مشيرًا إلى أن سيطرة الكتلة الباردة طوال الأسبوع القادم لتعود أجواء شهر " طوبة " مرة اخرى ، مما قد يسبب آثار سلبية على أشجار الفاكهة بالتحديد.

