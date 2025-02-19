شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: أمطار خفيفة متقطعة اليوم على المدن الساحلية والدلتا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، أن الحرارة دافئة نهاراً على أغلب الأنحاء مع انخفاضها 2 درجة عن أمس، حيث تسجل حرارة النهار حول 22 °م فى الوجه البحري و 26 °م فى الوجه القبلي .

أضاف فهيم أن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار خفيفة متقطعة شمالاً "الإسكندرية وباقي المدن الساحلية وبعض مناطق داخل الدلتا "، مع شبورة صباحية كثيفة في محافظات الدقهلية وشمال الشرقية وكفر الشيخ ودمياط وجنوب بورسعيد والغربية والإسكندرية والاسماعيلية وشرق القناة "القنطرة وسهل الطينة وجنوب بئر العبد ".

أوضح فهيم أن الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة فى معظم الانحاء مع بعض الهبات المتقطعة فى معظم الوجه البحري "الاسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - الدقهلية – الشرقية – القليوبية – الغربية" و على مناطق وسط وجنوب الصعيد "المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – شمال اسوان -الوادي الجديد ".

و يعتبر شهر أمشير الشهر السادس من التقويم القبطى، ويأتى بعد شهر طوبة، حيث يبدأ أمشير فى 8 فبراير وينتهى فى 9 مارس من كل عام.

ويتميز هذا الشهر بتقلباته الجوية الشديدة، حيث تكثر فيه الرياح والعواصف الترابية، مما جعله شهرًا مرتبطًا بالعديد من الأمثال الشعبية التى تعكس طبيعة هذا الشهر وتأثيره على حياة المصريين القدماء.

ويعتمد شهر أمشير على دورة الشمس، كما أنه الأدق نوعاً ما من حيث ظروف المناخ والزراعة خلال العام، ولهذا يعتمد عليه المزارع المصرى فى مواسم الزراعة والمحاصيل الذى يقوم بزراعتها.

