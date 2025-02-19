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90% من القراء يؤيدون مطالب تغليظ عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص

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90% من القراء يؤيدون مطالب تغليظ عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص.

وايد 90% من القراء مطالب تغليظ عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص، بينما عارض 10% من القراء مطالب تغليظ عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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