شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من القراء يؤيدون مطالب تغليظ عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص.

وايد 90% من القراء مطالب تغليظ عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص، بينما عارض 10% من القراء مطالب تغليظ عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص.