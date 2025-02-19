شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الأربعاء 19-2-2025.. شبورة صباحا وأمطار على السواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ومدن القناة.

ومتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وعلى فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.