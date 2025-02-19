شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 5 نصائح مهمة لحماية الأطفال من العدوى فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 نصائح مهمة لحماية الأطفال من العدوى فى المدارس حيث تضمنت :-

1. غسل اليدين بانتظام:- تعليم الطفل غسل يديه بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام الحمام وبعد اللعب.

2. تجنب مشاركة الأدوات الشخصية:- مثل زجاجات المياه، وأدوات الطعام، والأقلام، والمناديل، لمنع انتقال الجراثيم.

3. تعزيز المناعة بالغذاء الصحي:- الاهتمام بتناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات، خاصة فيتامين C والزنك، لتقوية جهاز المناعة.

4. التهوية الجيدة فى الفصل:- التأكد من أن الطفل يجلس فى مكان جيد التهوية، وتقليل التواجد فى الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

5. تعليم الطفل آداب العطس والسعال:- تغطية الفم والأنف بالكوع أو بمنديل ورقى عند العطس والسعال، والتخلص من المنديل فورًا.