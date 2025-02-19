شكرا لقرائتكم خبر عن بحوث الأراضى والمياه يبحث مع وفد إسبانى سبل التعاون بين الجانبين والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور محمد الخولي مدير معهد الأراضي والمياه التابع لمركز البحوث الزراعية وفد اسباني لبحث سبل التعاون بين الجانبين في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي وبرعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتعزيز التعاون بين مركز البحوث الزراعية والجهات البحثية الدولية والمحلية في مختلف مجالات القطاع الزراعي.

وعرض الخولى دور المعهد فى استراتيجية وزارة الزراعة من أنتاج واستخدام الكمبوست والأسمدة الحيوية بطرق مبتكرة وتعزيز استدامة التربة وزيادة خصوبتها من خلال تدوير المخلفات الزراعية وإدارة الاسمدة الكيميائية والحيوية وتعزيز صحة التربة.

كما أشار إلى أن أنشطة الأقسام البحثية المختلفة والخدمات التى يقدمها المعهد من خلال المكونات المختلفة للوحدة ذات الطابع الخاص.

كما استعرض جهود المعهد فى رقمنة الأراضى المصرية ودورها فى اتخاذ القرار فى ترشيد إستخدام الاسمدة المعدنية وخاصة الاسمدة الازوتية وذلك للوصول للاتزان العالمي للعناصر الكبرى.

وأشار إلى التجارب التي تم تنفيذها للتخفيض من معدلات إضافة الاسمدة المعدينة "الاسمدة النتروجينية" بمعدل 15 % في الاراضي ذات المحتوي المرتفع من النتروجين و 10% في الاراضي ذات المحتوي المتوسط من النتروجين في اطار المشروع القومي لانتاج خريطة خصوبة الاراضي في أراضي الوادي الدلتا .

كما استعرض جهود الدولة في تحقيق الامن الغذائي و مجابهة ظاهرة تملح الاراضي من خلال التجارب التي اقيمت للتحول الي نظم الري الحديثة ومعالجة ملوحة التربة بالتعاون مع الجانب الهولندي والتي اسفرت علي توفير 25 % من كمية المياه المستخدمة مع زيادة في الانتاجية.

كما قام الوفد بالمرور علي معامل خريطة الخصوبة بالمعهد والحاصلة علي إعتماد الايزو 17025.