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نصائح عاجلة للمزارعين من مركز المناخ.. تعرف عليها

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نصائح عاجلة للمزارعين من مركز المناخ.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصار

الأربعاء، 19 فبراير 2025 08:41 ص

حدد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى عدد من النصائح التي يجب على المزارعين اتباعها اليوم الأربعاء، لدعم المحاصيل قبل الانخفاض الكبير فى الحرارة .

وكانت النصائح كالتالى:

1- ممنوع  ري القمح والفول انهاردة فى معظم الجمهورية وعدم الانخداع في هدوء الرياح فترة ما قبل الظهر لأنها سوف تنشط فى نهاية اليوم  .

2- اجراء كل عمليات الرش في الفترة الصباحية  لكل المحاصيل "مبيدات ومغذيات للمانجو والعنب وباقي الفاكهة والخضر والقمح ضد المنّ والبطاطس والكمون وغيره ".

3- تقريب فترات الري بالتنقيط لكل المحاصيل وضروري اضافة فولفيك ونترات ماغنسيوم وفسفوريك "اضافات هامة " لأشجار الفاكهة وخضر الأنفاق والفراولة وكافة الخضر حديثة الشتل والزراعة .

4- مزارعى الفاصوليا الصيفي وعروة الصيفي المبكر للخضر واللب وغيرها ينتظرون نهاية الأسبوع القادم لأنه سيحدث انكسار كبير في الحرارة يؤثر على معدلات  للانبات قبل انخفاض الحرارة.

5- يجب عدم الانخداع فى ارتفاع حيث من التوقع أن يطرأ انخفاض كبير فى الحرارة على أغلب الأنحاء اعتباراً من يوم الجمعة .
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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