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غدًا.. آخر موعد للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة

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غدًا.. آخر موعد للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأربعاء، 19 فبراير 2025 07:00 ص

تغلق مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، غدا الخميس، باب استقبال التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية 2024-2025، وذلك بعد استمرار استقبال الطلبات لمدة 15 يوما منذ الإعلان عن النتيجة.

وفى النقاط التالية ضوابط التقدم بالتظلمات على النتيجة

- يتم فتح باب تلقى التظلمات على النتيجة، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

- رسوم التظلم للمادة الواحدة 35 جنيها تسدد للمعاون المالى.

الأوراق المطلوبة:-

- صورة الرقم القومي

- صورة رقم الجلوس

- إيصال رسم قيمة التظلم

- سحب الطلب ثم ملء البيانات المطلوبة وتقديم كل ما سبق لعضو الكنترول لتحديد موعد الاطلاع.

يوم الاطلاع:-

- لا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولى الأمر فقط.

- ممنوع اصطحاب مدرس أثناء الإطلاع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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