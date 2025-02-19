شكرا لقرائتكم خبر عن 9 وثائق.. اعرف المستندات المطلوبة لترخيص السلاح وفقًا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

نص قانون الأسلحة والذخائر على 5 جداول لأنواع الأسلحة والتى يحظر حيازتها بغير ترخيص، ويتضمن الجدول رقم 1 الأسلحة المحظور حيازتها تحت بند "الأسلحة البيضاء"، والجدول رقم 2 تحت عنوان "الأسلحة النارية غير المششخنة"، و"الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

والجدول رقم 3 "الأسلحة المششخنة"، أما الجدول رقم 4 فهو يتضمن الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية، ويتضمن الجدول رقم 5 مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وتدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التى يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.

المستندات المطلوبة لترخيص سلاح

* طلب ترخيص سلاح يقدم بقسم الشرطة التابع له الشخص.

* شهادة المؤهل الدراسي.

*فيش جنائي.

* الموقف من التجنيد.

*تحديد نوع السلاح مسدس أو بندقية خرطوش أو بندقية رصاص فردية.

*مذكرة تشمل مبررات تقديم ترخيص سلاح ناري.

*تقديم شهادة باطنة وشهادة نظر تفيد بحالة المتقدم صحيا.

*4 صور شخصية.

*توقيع المتقدم على إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أخرى باسمه.

وبعد تسليم المستندات يتم تسليم المتقدم لرخصة السلاح خطابًا معتمدا للتوجه إلى مركز تدريب على حمل السلاح بالمديرية خلال 3 أسابيع، لإجراء الاختبارات، وفى حالة اجتياز التدريب يسلم خطابًا للشخص من مركز التدريب ويقوم بتسليمه إلى قسم الشرطة لاستكمال إجراءات طلب ترخيص سلاح.