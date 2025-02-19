شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات عاجلة لمزارعى الموز خلال شهر فبراير.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها، خلال شهر فبراير.

وتمثلت التوصيات والتي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولاً: أهم العمليات لمحصول الموز

1- استكمال التخلص من الأشجار المصابة بتورد القمة والتبرقش والفحص الدوري كل فترة.

2- المحافظة على انتظام الري خلال الموسم .

3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

4- فحص الأوراق لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة مثل المن والبق الدقيقي والمكافحة الجيدة لهم.

5- بداية زراعة العروة الجديدة (العروة الربيعي) من الشتلات في 20/2 حتى نهاية مارس.

6- الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر وعدم زيادة كميات المياه حتى لا يؤدي إلى أعفان التربة.

7- جمع كل النواشف والحشائش وناتج إزالة الأشجار المصابة والمريضة والجافة خارج المزرعة والتخلص منها بالحرق او عمل كموبست منها عن طريق المكمورة.

8- وضع السنادات بالنسبة للأشجار المثمرة أو تعليق “السوباطات” في السلك وجمع “السوباطات” الناضجة .

9- مكافحة الأشجار المصابة بالنيماتودا بعد جمع المحصول بمبيد مناسب والنسب المناسبة من المبيد.

ثانيا: التسميد

أشجار الموز التي تروى بالتنقيط للفدان كالآتي :

يتم الري بدون تسميد حتى 15/2 وفي 20/2 يتم إعطاء دفعة تنشيطية للجذور 4 لتر حامض هيوميك / الفدان قبل البدء في البرنامج الفعلي الذي يبدأ من أول شهر مارس.

ثالثا : برنامج الري لمحصول الموز

شهر فبراير كمية المياه اللازمة لكل شجرة 30 لتر/ الشجرة ،يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)

30 دقيقة ري بدون تسميد و 20 دقيقة ري بتسميد و 10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

لابد من الري الفوري بعد سقوط الأمطار لضمان عدم تراكم الملح أسفل الأشجار ويؤدي إلى تساقط الأوراق والثمار عن طريق فصل الثمرة عن الشجرة عند منطقة الالتحام (العنق).

رابعا: برنامج المكافحة

1- مكافحة الحشرات المسببة لتورد القمة والتبرقش منها من الخوخ ومن الموز ومن القطن والتربس و الحشرات القشرية والبق الدقيقي لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + زيت معدني 1.5سم /لتر ماء.