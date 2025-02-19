شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن عن وظائف للمعلمين بدولة عربية براتب 40 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة العمل، فى تلقى طلبات التقدم على 100 فرصة عمل جديدة بمؤسسة خدمات تعليمية بإحدى الدول العربية، وذلك بمرتب شهرى يعادل 40 ألف جنيه مصرى، وذلك حتى يوم 22 فبراير الجارى.

- الوظائف المطلوبة هي:

- 20 مدرس لغة إنجليزية.

- 20 مدرس لغة عربية.

- 20 مدرس رياضيات.

- 20 مدرس فيزياء.

- 20 مدرس كيمياء.

- شروط الالتحاق بتلك الفرص للتقديم عليها:

-لا يقل سن المتقدم عن 28 سنة.

-أن يكون حاصل على مؤهل جامعى مناسب.

-خبرة لا تقل عن 3 سنوات بشهادة موثقة.

- مميزات توفرها جهة العمل:

- مدة العقد سنتين.

- راتب يعادل 40 ألف جنيه.

- توفير السكن والمواصلات والتأمين الصحى.



- يتم إرسال المستندات من سيرة ذاتية وشهادات علمية على الأيميل التالى: [email protected]، علما بأن التقديم على تلك الوظائف بدأ من الإثنين الموافق 10 فبراير 2025، ومن المقرر أن يستمر لمدة أسبوعين.

وتأتى تلك الفرص تلبيةَ لاحتياجات مؤسسة خدمات تعليمية بإحدى الدول العربية، على أن تبدأ المقابلات فى شهر مايو 2025 أونلاين.