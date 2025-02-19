شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح: نتنياهو يعيق صمود الفلسطينيين ومصر تقوم بدور مهم فى تقديم المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

أكد زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، أن نتنياهو يحاول إعاقة أى شئ يتم تقديمه للشعب الفلسطينى، والذى ظهر واضحا فى المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة الذى سيمر عبر 3 مراحل، حيث شهدت المرحلة الأولى إعاقات كثيرة من جانب الإحتلال الإسرائيلى.

وأضاف زيد تيم، خلال مداخلة عبر سكايب من امستردام بقناة إكسترا نيوز، أن الإحتلال يحاول إعاقة صمود الشعب الفلسطينى أو بقاءه فى أرضه، لافتا إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف شهيد مازالوا تحت ركام وأنقاض المنازل.

وأوضح زيد تيم أن صمت العالم على جرائم الإحتلال الإسرائيلى هو الذى سمح لنتنياهو بالتوغل فى قطاع غزة وتقديم كل ما هو ضد القوانين الإنسانية، محاولة منه تهجير شعبنا الفلسطينى والضغط عليه بكل ما أوتى من قوة، فهو يتمتع بشخصية فيها الكثير من الكذب.

ولفت زيد تيم إلى أن حكومة اليمين المتطرف ليس لها آمان، موجها الشكر للدولة المصرية على الدور الهام الذى تقوم به من أجل إدخال المساعدات الإنسانية.