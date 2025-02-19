شكرا لقرائتكم خبر عن متحدثة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في غزة: البنية التحتية مدمرة تماما بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في غزة، أولجا شيريفكو، إن هناك أشياء ملحة وضرورية ومطلوب وجودها بشكل سريع في قطاع غزة.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضعنا أولويات لاستمرار الحياة في غزة، مثل الماء والغذاء والرعاية الصحية، وبعض المؤن المختلفة، وفي الحقيقة لم نستطع أن نصل إليها مباشرة بعد وقف إطلاق النار".

وتابعت: "سعداء بوقف إطلاق النار وسعداء بوجود المساعدات والمؤن، وظروف حياة الناس في غزة صعبة للغاية والموقف بشكل عامل كارثي، ولكننا سعدنا بدخول كميات من المساعدات".

وقالت: "البنية التحتية لكل سبل الحياة وعلى رأسها الرعاية الصحية والمياه تدمرت بالكامل، وخاصة في جباليا وبيت حانون، وأنا لم أرى مبنى واحد قائم في هذه المنطقة، والحقيقة أن هناك الكثير من الأمور الصعبة، التي يوجهها سكان القطاع".