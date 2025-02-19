شكرا لقرائتكم خبر عن تيار الاستقلال الفلسطينى: مصر سند لنا وجهودها تُسجل بحروف من ذهب والان مع تفاصيل الخبر

وأضاف محمد أبو سمرة، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أننا كفلسطينيون نردد أن ما حدث فى قطاع غزة ربما يكون شيئا بسيطا من أهوال يوم القيامة إن لم يكن بحد ذاته يوم القيامة الدنيوى، ونحن أمام كارثة بيئية واجتماعية وإنسانية ومعيشية وفى كل شىء له علاقة باحتياجات الحياة الآدمية والحيوانية والثروات الأخرى التى يحتاجها الإنسان.

وأكد محمد أبو سمرة أنه لم يعد هناك أى مياه صالحة للشرب أو حتى للاستخدام المنزلى، وكل ما تبقى من مياه فى بقايا الآبار الجوفية ملوثة وقد تكون مسممة، حيث تعرض القطاع لكميات كبيرة من المتفجرات والذخائر والقنابل المرصعة باليورانيوم.

ولفت محمد أبو سمرة، إلى أن الدولة المصرية فتحت مستشفياتها من العريش حتى جنوب مصر لاستقبال آلاف الجرحى والمصابين من غزة على نفقة الدولة المصرية، وهو ما يُسجل بحروف من ذهب والتى دوما سند وظهر للشعب الفلسطينى وكل التحية على جهودها.