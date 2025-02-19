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تيار الاستقلال الفلسطينى: مصر سند لنا وجهودها تُسجل بحروف من ذهب

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تيار الاستقلال الفلسطينى: مصر سند لنا وجهودها تُسجل بحروف من ذهب

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القاهرة - سامية سيد - كتب الأمير نصرى

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 11:54 م
قال الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطينى، إن الوضع فى قطاع غزة تجاوز مرحلة الكارثية والنكبة الكبرى بدرجات ومراحل كثيرة، وأصبحت غزة منطقة منكوبة، بل وأكثر مناطق العالم نكبة ومصيبة وكارثة.

وأضاف محمد أبو سمرة، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أننا كفلسطينيون نردد أن ما حدث فى قطاع غزة ربما يكون شيئا بسيطا من أهوال يوم القيامة إن لم يكن بحد ذاته يوم القيامة الدنيوى، ونحن أمام كارثة بيئية واجتماعية وإنسانية ومعيشية وفى كل شىء له علاقة باحتياجات الحياة الآدمية والحيوانية والثروات الأخرى التى يحتاجها الإنسان.

وأكد محمد أبو سمرة أنه لم يعد هناك أى مياه صالحة للشرب أو حتى للاستخدام المنزلى، وكل ما تبقى من مياه فى بقايا الآبار الجوفية ملوثة وقد تكون مسممة، حيث تعرض القطاع لكميات كبيرة من المتفجرات والذخائر والقنابل المرصعة باليورانيوم.

ولفت محمد أبو سمرة، إلى أن الدولة المصرية فتحت مستشفياتها من العريش حتى جنوب مصر لاستقبال آلاف الجرحى والمصابين من غزة على نفقة الدولة المصرية، وهو ما يُسجل بحروف من ذهب والتى دوما سند وظهر للشعب الفلسطينى وكل التحية على جهودها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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