شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: معدل التعريفة الجمركية على السيارات سيكون حوالى 25% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالثلاثاء، 18 فبراير 2025 11:44 م
قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن مصانع السيارات الكبرى تريد الانتقال مجددا إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن معدل التعريفة الجمركية على السيارات سيكون حوالى 25%، وذلك خلال كلمته عقب توقيعه أوامر تنفيذية، بثتها قناة "القاهرة الإخبارية".
وشدد على ضرورة تصحيح الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي، مردفا: "على الأوروبيين أن يمولوا حلف الناتو مثلما استغلوا الولايات المتحدة في التجارة".
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