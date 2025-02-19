شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: معدل التعريفة الجمركية على السيارات سيكون حوالى 25% والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن مصانع السيارات الكبرى تريد الانتقال مجددا إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن معدل التعريفة الجمركية على السيارات سيكون حوالى 25%، وذلك خلال كلمته عقب توقيعه أوامر تنفيذية، بثتها قناة "القاهرة الإخبارية".

وشدد على ضرورة تصحيح الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي، مردفا: "على الأوروبيين أن يمولوا حلف الناتو مثلما استغلوا الولايات المتحدة في التجارة".