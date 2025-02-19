شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: على روسيا التوقف عن الحرب بأوكرانيا.. الدولتان فقدا الآلاف من الجنود بسبب الحرب والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن روسيا وأوكرانيا يفقدون الآلاف من الجنود بسبب الحرب والكثير من الناس قتلوا، مضيفا أنه يجب على روسيا أن تتوقف عن الحرب في أوكرانيا وهناك جنود قتلوا في حرب غير منطقية.

وأضاف خلال كلمته عقب توقيعه أوامر تنفيذية، بثتها قناة "القاهرة الإخبارية"، لم يطلب مني أحد أن نسحب قواتنا من أوروبا وليس علينا أن نفعله، مردفا: "وجود قوات أوروبية في أوكرانيا لا بأس به ولن نشارك بقواتنا".



ولفت إلى أن أوكرانيا تشتكي كونها لم تشارك في مفاوضات الرياض وهي لم تتفاوض على مدار 3 سنوات، مستطردا: "منحنا مئات المليارات لأوكرانيا دون مراجعة لهذه الأموال ومعرفة أين ذهبت".



وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هناك مدن أوكرانية تدمرت أكثر من قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تقود إلى حرب عالمية ثالثة.



ووقع ترامب أمرا تنفيذيا بالتزام الوكالات الحكومية بالشفافية.