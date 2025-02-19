الرئيس السيسى يهنئ ملك الأردن بمناسبة نجاح العملية الجراحية

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين بأصدق التهاني القلبية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها.

محمد يوسف

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