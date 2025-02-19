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الرئيس السيسى يهنئ ملك الأردن بمناسبة نجاح العملية الجراحية

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الرئيس السيسى يهنئ ملك الأردن بمناسبة نجاح العملية الجراحية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 11:16 م

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى،  إلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين بأصدق التهاني القلبية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها.

وقال الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"أتقدم إليكم أخي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بأصدق التهاني القلبية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريتموها.

أسأل الله العلي القدير أن يمنح جلالتكم موفور الصحة والعافية، وأن يوفقكم في مواصلة مسيرة خدمة الأردن الشقيق وأمتنا العربية"

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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