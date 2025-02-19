شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ ملك الأردن بمناسبة نجاح العملية الجراحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالثلاثاء، 18 فبراير 2025 11:16 م
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين بأصدق التهاني القلبية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها.
وقال الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"أتقدم إليكم أخي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بأصدق التهاني القلبية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريتموها.
أسأل الله العلي القدير أن يمنح جلالتكم موفور الصحة والعافية، وأن يوفقكم في مواصلة مسيرة خدمة الأردن الشقيق وأمتنا العربية"
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