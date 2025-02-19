شكرا لقرائتكم خبر عن ختام اليوم التدريبي لمستشاري النيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات "اليوم التدريبي في مجال مكافحة الفساد لمستشاري النيابة الإدارية" والذي عُقدَ بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وبالتنسيق مع وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وبمشاركة عددٍ من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية بهدف تعزيز جهود مكافحة الفساد ودعم سيادة القانون، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وفي ختام اليوم التدريبي جرى تسليم المستشارين أعضاء النيابة الإدارية المشاركين، شهادات اجتياز اليوم التدريبي، بحضور كلٍ من الوكيل هشام الركايبي– مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والمستشارة بريهان محسن – مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة.