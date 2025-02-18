شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: رؤية مستقبلية لمواجهة مشكلة الكثافات تتضمن مدارس جديدة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم، الدكتورة هند عبد الحميد نائب محافظ الجيزة، في كفر غطاطي بإدارة الهرم التعليمية، وذلك لمناقشة الحلول العاجلة لمشكلة الكثافات الطلابية داخل مدارس المحافظة، والتنسيق بشأن توفير قطعة أرض لبناء مدارس جديدة تسهم في تخفيف الأعباء عن المؤسسات التعليمية وتحقيق بيئة دراسية أكثر استقرارًا وجودة للطلاب.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في بيان لها، إن اللقاء شهد بحث الخطوات التنفيذية لتخصيص الأراضي التي سيتم البناء عليها، وفق خطة تستهدف توزيع المدارس الجديدة بشكل مدروس لتغطية المناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن تخفيف الضغط عن المدارس القائمة وتحقيق توازن بين معدلات القبول وكفاءة العملية التعليمية.

وأضافت أن الطرفان أكدا أن الحل الجذري لهذه الأزمة لن يكون مجرد بناء مدارس جديدة، بل يتطلب استراتيجيات متكاملة تشمل تطوير المدارس القائمة، وإعادة توزيع الفصول الدراسية، والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

وتابعت أنه تمت مناقشة آليات دعم المنشآت التعليمية بالتجهيزات الحديثة، لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة في المدارس الجديدة، وجعلها نموذجًا يحتذى به في تحقيق بيئة تعليمية متطورة ومستدامة.

وقالت المديرية في بيانها، إن الرؤية المستقبلية لتطوير البنية التعليمية بمحافظة الجيزة، تتضمن تخصيص أراضٍ جديدة لإنشاء مدارس وفق توزيع جغرافي مدروس، يستهدف المناطق الأكثر احتياجًا، وتطوير المدارس القائمة لتوفير مساحات تعليمية أوسع وأكثر كفاءة.

وأضافت أن الرؤية المستقبلية تتضمن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لضمان سرعة التنفيذ واستكمال التجهيزات في أقصر مدة ممكنة، وإعادة توزيع الفصول الدراسية لتحقيق أكبر استفادة من الموارد المتاحة داخل المدارس الحالية، والتوسع في إنشاء المدارس الذكية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة الفصول الدراسية، مما يخفف من تأثير الكثافة على جودة التعليم.

وأكدت استمرار العمل على تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتخفيف الكثافات الطلابية، وتوفير بيئة تعليمية أكثر تطورًا واستيعابًا.

ومن جانبه، ثمن وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، الجهود الحثيثة التي يبذلها المهندس عادل سعيد النجار محافظ الجيزة، في دعم العملية التعليمية بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أنه لا يدّخر جهدًا في تذليل العقبات التي تواجه تطوير المنظومة التعليمية.

وتوجه بالشكر والتقدير للدكتورة هند عبد الحميد، نائب المحافظ، على دورها الفاعل في متابعة ملف التعليم، وحرصها المستمر على تقديم الدعم اللازم لإنجاز المشروعات التعليمية التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب، مؤكدًا أن التصدي لمشكلة الكثافة الطلابية لا يقتصر على كونه تحديًا إداريًا، بل هو واجب وطني يستوجب التعاون والتخطيط المدروس لضمان مستقبل تعليمي يليق بأبناء الجيزة.

وأشار إلى أن التعليم هو العمود الفقري للتنمية، والاستثمار في بناء المدارس هو استثمار في مستقبل الوطن، مؤكدًا: "لن ندّخر جهدًا في تحقيق بيئة تعليمية تليق بأبنائنا الطلاب، وسنواصل العمل بتنسيق كامل مع الجهات المعنية لضمان بناء مدارس حديثة، وتجهيزها بأفضل الإمكانيات، حتى تصبح محافظة الجيزة نموذجًا يُحتذى به في جودة التعليم والتخطيط المستدام".



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