شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المصرية توزع المساعدات على العائدين لمنازلهم شمال غزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار دور الدولة المصرية فى دعم أهالى غزة والذى لم يتوقف منذ بدء العدوان الإسرائيلى على القطاع وحتى اتفاق وقف إطلاق النار، وزعت اللجنة المصرية اليوم الثلاثاء المساعدات على المواطنين العائدين إلى بيوتهم شمال قطاع غزة، ضمن جهود الإغاثة التى لم تنقطع يومًا.

ومنذ اندلاع العدوان على غزة، توحدت جهود مؤسسات المجتمع المدنى، ورجال الأعمال، والجهات الخيرية، والأفراد، جنبًا إلى جنب مع الجهات الرسمية، لتوفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء ومستلزمات طبية وإيوائية.